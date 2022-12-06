Вашингтон, 6 декабря, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден намерен идти на второй срок, заявили 6 декабря в американской администрации.

Gage Skidmore Джо Байден

Окончательное решение глава государства примет, вероятно, в начале 2023 года, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее американские СМИ сообщили, что, по данным соцопросов, в победу Байдена на выборах 2024 года верят более двух третей (71%) сторонников Демократической партии.