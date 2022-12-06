Белград, 6 декабря, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заверил, что не подпишет декларацию о поддержке санкций против России. Такой ответ прозвучал в ответ на призыв участников саммита Евросоюза — Западные Балканы в Албании о поддержке антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Вучича, Сербия является «единственной страной, которая не согласилась с политикой санкций. И пусть вам не врут, что есть какая-то другая, её нет».

Напомним, 2 декабря Вучич после подписания соглашений о целевой финансовой помощи Евросоюза сказал, что Сербия не станет страной, которая будет помогать обходить антироссийские санкции.

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