Доха, 6 декабря, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Сборная Марокко 6 декабря обыграла команду Испании в матче 1/8 финала проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу - 2018. Болельщики сборной Марокко во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами Марокко и Иран

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были представители Африки.

В матче ¼ финала марокканцы сыграют с победителем пары Португалия — Швейцария. Встреча этих команд также пройдет 6 декабря.