Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Россия так или иначе устранит угрозу, исходящую от киевского режима, заявил 6 декабря на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Если задачу не удастся решить мирно (и получить на своей границе «нормальное, добрососедское государство»), то эта задача будет решена военным путем, подчеркнул дипломат.

«Ломая милитаристский хребет киевского режима, мы учитываем, что его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе», — сказал Небензя.

Запад в течение восьми лет выращивал в Киеве «антироссийского монстра» и закрывал глаза на все его преступления, отметил дипломат. Всю ответственность за страдания мирных граждан несут киевские политики и их западные кураторы, добавил он.