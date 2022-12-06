Москва, 6 декабря, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Абсолютно все участники встречи президента России Владимира Путина с новым составом совета по правам человека смогут высказаться в рамках данного мероприятия, рассказал 6 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Он напомнил, что часть каждой такой встречи проходит в отсутствие журналистов, но позже может быть опубликована стенограмма.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча президента с членами СПЧ пройдет 7 декабря в режиме видеоконференции. Члены совета расскажут об итогах своей работы за год, в том числе о работе по помощи в интеграции регионов, вернувшихся в 2022 году в состав России.