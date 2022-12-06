* * — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 6 декабря, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Ведущему телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) Алексею Коростелёву из-за высказываний о поддержке российских военнослужащих могут запретить въезд в Латвию. Об этом 6 декабря сообщает портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

По данным портала, служба государственной безопасности Латвии (СГБ) после просмотра передачи посчитала, что Коростелёв призывает оказать материальную помощь военным, «мобилизованным в российские оккупационные войска». Его слова, как полагают в СГБ, направлены против интересов нацбезопасности Латвии и «поощряют общественное сочувствие» к российской армии.

«Поскольку Коростелёв не имеет вида на жительство в Латвии… его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии. В то же время СГБ порекомендовала министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелёва в так называемый черный список, или список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвийскую Республику», — сообщает интернет-издание.

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