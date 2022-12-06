Москва, 6 декабря, 2022, 20:28 — ИА Регнум. У России достаточно запасов всех видов вооружений, враги могут не надеяться на истощение российского ВПК, заявил 6 декабря замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с волонтёрами.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«У нас есть всё, чтобы обеспечить суверенитет, независимость, территориальную целостность и благополучие всей нашей страны», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что у России достаточно всех видов вооружений, враги могут не надеяться на истощение их запасов. После распада Советского Союза страну пытались похоронить, но за последние 20 лет ВПК Россия серьёзно наращивает производственные мощности, добавил он.