Москва, 6 декабря, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сам ведет свой Telegram-канал, об этом политик рассказал 6 декабря.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Как вы понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?» Только я могу такое сделать», — сказал Медведев.

Последние на данный момент записи в Telegram-канале Медведева посвящены введению западными странами так называемого потолка цен на российскую нефть, обыскам в храмах УПЦ в Киеве, заявлениям генсека НАТО относительно хода российской военной спецоперации и иным темам.

«Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет», — отмечено в записи о попытках Запада ограничить цены на нефть из России.