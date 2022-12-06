Оттава, 6 декабря, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Западным странам необходимо начать готовиться к возобновлению авиарейсов через воздушное пространство Российской Федерации, чтобы уменьшить нагрузку на авиакомпании. Об этом заявил генеральный директор международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, сообщает газета Telegraph.

Yarregion.ru Самолет

Уолш считает, что Китай, который ранее ограничил авиарейсы в связи с антикоронавирусной политикой, может в 2023 году ослабить эти ограничения. Тогда авиакомпаний Китая будет преимущество перед западными авиакомпаниями, рейсы которых могут задерживаться на несколько часов в связи с обходом воздушного пространства России, считает глава ассоциации.

Он уверен, что западу необходимо думать об открытии российского воздушного пространства.

По словам Уолш, введенные ранее запреты на перелеты через воздушные пространства Украины и России являются большой проблемой для авиакомпаний, так как это привело увеличению числа самолетов в небе над Европой.

При этом он уверен, что воздушное пространство России не нужно открывать до окончания спецоперации на Украине.