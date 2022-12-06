Вильнюс, 6 декабря, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Демонтаж шести скульптур мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе стал кульминацией проводимой литовскими властями остервенелой линии на уничтожение памяти о подвиге героев, освободивших Литву и Европу от нацизма ценой своей жизни, заявили в посольстве России в Литве 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Функционеры-временщики в Литве с нездоровым азартом, достойным лучшего применения, под разными предлогами спешат поскорее избавиться от любого вызывающего у них нервные судороги напоминания о тех, кому нынешние поколения живущих в прибалтийской республике обязаны — ни много ни мало — самим своим существованием», — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.

Подчеркивается, что власти Литвы проигнорировали мнение большей части собственного населения, выступающего против циничного акта, а также решение Комитета ООН по правам человека, запретившего демонтаж мемориала. Как оказалось, Всемирная организация им не указ.

«Призываем международные и общественные организации дать оценку такому демонстративному пренебрежению решениями органа ООН», — заключили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 6 декабря заявил, что городские власти не обязаны согласовывать с ООН вопросы сноса памятников советским воинам Великой Отечественной войны.

Читайте также: В Вильнюсе начался снос памятника советским солдатам