Кривой Рог, Украина, 6 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. По городу Кривой Рог Днепропетровской области нанесен ракетный удар, сообщил мэр города Александр Вилкул. Его слова публикует 6 декабря киевское издание Страна. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Журналисты рассказали, что глава администрации Кривого Рога подтвердил ракетную атаку. По его словам, удар пришелся по промышленному объекту.

В своем телеграм-канале украинское издание также опубликовало видео, на котором слышны взрывы после ракетного удара.

Днем ранее мэр Кривого Рога сообщал об отключении электроэнергии.

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