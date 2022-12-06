Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Россия запросила проведение 9 декабря заседания Совета Безопасности ООН, заявил 6 декабря постпред России при ООН Василий Небензя.

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Темой обсуждения должны стать поставки западными странами оружия Киеву.

3 декабря обозреватели Financial Times отметили, что общие затраты стран Запада на поставки оружия для ВСУ составляют в настоящее время около 40 млрд долларов.

Из-за огромного потока этой «помощи» сами западные страны сталкиваются с проблемой исчерпания своих ресурсов, отметили авторы.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, учитывая поставки западного оружия в Киев, нужно говорить не о косвенном, а о прямом участии США и НАТО в конфликте.