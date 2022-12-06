Вашингтон, 6 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал Совета Безопасности ООН, заявив, что не желает слушать постпреда Украины. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По информации журналистов, на Совете Безопасности ООН Небензя заявил, что не намерен слушать представителя Украины. Он назвал речь украинского дипломата «желчным красноречием», уточняется в материале.

Отмечается, что после сказанных слов Небензя покинул зал заседаний.