Молдавия, 6 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Правительство Молдавии должно больше внимания уделять проблемам в энергетике. Об этом 6 декабря заявила президент республики Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

«Усложняющаяся ситуация в сфере энергетики и необходимость срочной выработки решений вновь подтверждают необходимость реорганизации деятельности правительства в этой сфере», — написала Санду в соцсетях.

Она добавила, что просит правительство представить варианты реорганизации отрасли.

По ее словам, молдавское правительство должно больше внимания уделять сфере энергетики, т. к. энергобезопасность является важным элементом безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря парламент Молдавии продлил на 60 дней режим ЧП, действующего в республике в связи с кризисом в сфере энергетики.