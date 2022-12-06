Москва, 6 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во время проповеди 6 декабря призвал к молитве за Россию.

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Нужно молиться, чтобы Господь отвел страдания и скорби от России в период непростых отношений с целым рядом стран, подчеркнул патриарх.

«Дай Бог, чтобы милость Божия отвела от Отечества нашего страдания и скорби, отвратила тяжелейшие последствия для национальной жизни», — сказал глава РПЦ.

1 декабря 2022 года на встрече с детьми из ДНР и ЛНР патриарх заявил, что Донбасс является в настоящее время передней линией обороны русского мира — того, «где живут люди, воспитанные в традициях православия и русской морали».