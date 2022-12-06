Москва, 6 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Правительство России не будет раскрывать содержание контрмер на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com Сергей Рябков

Отвечая 6 декабря в кулуарах «Примаковских чтений» на вопрос журналистов о том, может ли Москва установить минимальную цену нефти в ответ на введенный потолок цен, Рябков сообщил, что не будет излагать содержания контрмер.

Он подчеркнул, что Запад и те, «кто пляшет под западную дудку», должны быть готовы к ответным мерам.

«Если они начинают войну без правил, мы не должны себя чувствовать ограниченными в собственных средствах противодействия», — приводит слова Рябкова РИА Новости.