Таллин, 6 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Эстония не сможет принять новую волну беженцев с Украины. Об этом сообщила премьер-министр этой страны Кая Каллас в эфире эстонской радиостанции «Радио 4».

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Каллас считает, что события на территории Украины могут привезти к новой волне беженцев и Эстония не сможет им помочь в том же объеме.

По ее словам, в ходе переговоров с руководством Финляндии, финны рассказали, что они смогут принять больше беженцев.

Премьер-министр Эстонии добавила, что руководство страны намерено отправить помощь Украине, чтобы местные жители смогли восстановить энергетическую инфраструктуру и создать у себя на родине возможности для проживания.