Москва, 6 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Россия готова вернуться к диалогу с западными странами по вопросу о гарантиях безопасности, заявил 6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

При этом такой диалог будет возможен только в том случае, если Запад сам проявит к нему интерес, инициировать переговоры Москва не будет, сказал Рябков.

Днем ранее, 5 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции ЕС по вопросу о предоставлении России гарантий безопасности после завершения СВО.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, в одном из выступлений отметил, что после завершения российской военной спецоперации надо будет решать вопросы не только о защите союзников НАТО, но и о гарантиях для России.