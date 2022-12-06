* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 6 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Генеральный директор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Наталья Синдеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что жалеет об увольнении журналиста Алексея Коростелева, и призвала уволившихся сотрудников вернуться на телеканал. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Кадр из видео «В гостях у Натальи Синдеевой» (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Наталья Синдеева (лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Синдеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) прокомментировала фразу Коростелева, после которой он был уволен с канала. Он заявлял: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

После этой фразы «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), который известен своей антироссийской позицией, уволил Коростелева.

Вслед за этим власти Латвия отозвали лицензию телеканала и заявили о возможной блокировке его YouTube-канала.

Синдеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвала фразу Коростелева ошибкой, за которую его надо было отстранить от эфира, а не увольнять. При этом, по её словам, «украинцы их не простят».