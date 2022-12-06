Москва, 6 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Россия ответит на дальнейшее расширение Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 6 декабря сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

По его словам, дальнейшее расширение альянса получит «компенсирующий» ответ со стороны Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, парламент Финляндии рассмотрит возможность вступления страны в НАТО.

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