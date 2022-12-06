Москва, 6 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В России уровень инфляции находится на более низком уровне, чем до начала специальной военной операции. Об этом 6 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком он сказал, что сейчас инфляция «ниже, чем до начала специальной военной операции».

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в настоящее время ниже, чем во многих западных странах, заявилминистр экономического развития России Максим Решетников.