Москва, 6 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В России в 2022 году активно распространяется штамм гриппа H1N1, или свиной грипп. Предлагаемые в этом сезоне вакцины содержат все профилактические компоненты против данного штамма, сообщил 6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

«В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1», — отметил он.

По словам Мурашко, вакцинация против гриппа показана и эффективна. Лекарственные препараты для лечения гриппа производятся в России, и дефицита в них нет.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, около половины жителей России уже прошли вакцинацию от гриппа.

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