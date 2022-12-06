Севастополь, 6 декабря, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Два беспилотника уничтожили военнослужащие в Чёрном море на отдалённом расстоянии от Севастополя. Об этом 6 декабря сообщили РИА Новости в пресс-служба главы города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

По информации пресс-службы, ночью в море на большом расстоянии от берега специалисты ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

Отмечается, что военнослужащие отработали в штатном режиме, никто из жителей города-героя не услышал каких-либо звуков, которые сопровождают данную работу.

В пресс-службе пояснили, что именно поэтому глава города Михаил Развожаев и не разместил информацию об инциденте у себя на страницах.

Развожаев сообщает о работе военнослужащих, когда деятельность ПВО волнует жителей и требует пояснений, о каждом действии военных сведения не публикуются, уточнили в пресс-службе.

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