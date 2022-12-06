Москва, 6 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала включить понятие «деструктивная идеология» в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом заявил эксперт комиссии Инга Юмашева.

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Данное заявление она сделала 6 декабря в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Государственной думе.

По её словам, деструктивная идеология становится угрозой демографической ситуации, акцентировав внимание на том, что в настоящее время «никак не отражено, как должно происходить противодействие этой идеологии».