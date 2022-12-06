* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Петербургский суд 6 декабря признал движение «Весна» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе судов.

succo Молоток

Иск был подан прокуратурой.

Представители надзорного ведомства отмечали, что деятельность организации должна быть запрещена, поскольку она направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России, дестабилизацию общественно-политической ситуации, формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти в стране.