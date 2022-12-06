Москва, 6 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в октябре 2019 года, попросился в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом 6 декабря сообщает телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

По информации канала, когда в исправительную колонию №2 в Тюмени прибыли представители ЧВК «Вагнер» осужденный записался добровольцем для выполнения задач спецоперации.

Отмечается, что Шамсутдинов в список попал, но, когда представители ЧВК «Вагнер» прибыли в колонию во второй раз, чтобы забирать заключённых, его не взяли.

По информации телеграм-канала, бойцы «Вагнера» сообщили, что людей уже достаточно, при этом другие заключённые, которые согласились принять участие в спецоперации, уехали из колонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который в октябре 2019 года устроил стрельбу в войсковой части, получил свыше 24 лет лишения свободы в колонии строго режима. Тогда погибли восемь военнослужащих, двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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