Москва, 6 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендовал гражданам носить маски в общественных местах, такое заявление он сделал 6 декабря.

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Также министр подчеркнул, что все доступные российские вакцины эффективны против свиного гриппа.

«Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна», — сказал 6 декабря глава Минздрава.

В российских аптеках нет дефицита лекарственных препаратов для лечения гриппа, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 74 регионах России выявлен свиной грипп, заболеваемость продолжает расти.

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