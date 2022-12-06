Москва, 6 декабря, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Правительству России необходимо проделать большую работу, чтобы жители новых регионов чувствовали себя «нашими людьми». Об этом заявил 6 декабря заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты» он рассказал о работе, которая проводится в новых российских субъектах.

«Все, что нужно, для того, чтобы они себя чувствовали нашими людьми, должны сделать», — сказал Медведев, добавив, что «еще очень многого не сделано».

Он отметил, что добровольцы и «масса других людей» оказывают большую поддержку, акцентировав внимание на том, что впереди ещё много работы.