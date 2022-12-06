В Нижневартовске завершили поисковые работы и объявили траур
В Нижневартовске завершили поисковые и аварийные работы на месте частичного обрушения дома
Нижневартовск, Югра, 6 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Поисковые и аварийные работы в районе частично обрушившегося дома в Нижневартовске завершены, сообщила 6 декабря губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Траур
7 декабря решением властей Нижневартовска в городе объявлен днем траура.
Как сообщалось ранее, в результате взрыва бытового газа в жилом доме частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в одном из подъездов.
Погибли восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.