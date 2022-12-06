Киев, 6 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Лимиты потребления электроэнергии в Ровненской области составляет 60% от нужного объёма. Об этом 6 декабря сообщила областная администрация в Telegram-канале.

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«Всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии от «Укрэнерго». Для Ровненской области — это 60% потребности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжением в первую очередь обеспечиваются сети, к которым присоединены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, «Ровнооблэнерго» опубликовало графики почасовых ограничений энергии, которые будут применяться в случае команды от «Укрэнерго». Там отметили, что в случае значительной перегрузки на сети могут быть аварийные отключения вне графика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Укрэнерго» заявило, что больше всего проблем с подачей электроэнергии наблюдаются в Киевской и Одесской областях.