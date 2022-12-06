Копенгаген, 6 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В 2023 году страны-члены Европейского союза примут решение о создании «Европейских вооруженных сил». Так считают аналитики датского Saxo Bank, подготовившие очередной прогноз из десяти «шокирующих предсказаний» на 2023 год.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Авторы отчёта предполагают, что вооруженные силы ЕС, на которые будет выделено 10 трлн евро, будут созданы до 2028 года.

По мнению экспертов, ЕС необходимо привести в порядок вооруженные силы, поскольку в настоящее время союз сталкивается с риском того, что США могут отказаться от своих прежних обязательств после перемирия между Россией и Украиной. От части, причина также кроется в промежуточных выборах в США, по итогам которых увеличилась доля республиканцев в Конгрессе, и в возможном участии Дональда Трампа в президентских выборах в 2024 году.

Аналитики прогнозируют, что для финансирования вооруженных сил будут выпущены облигации, которые будут финансироваться на основе ключевого ВВП каждого члена союза. Ожидается, что это станет стимулом для восстановления евро, увеличения доли рынка, занимаемого европейскими оборонными компаниями, и появления новых оборонных биржевых фондов ETF.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать Европейские вооруженные силы с целью обеспечения своей безопасности.

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