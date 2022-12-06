Белград, 6 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Полиция Косово 6 декабря взяла штурмом здание муниципалитета Зубин-Поток на севере края, передает Kosovo Online.

Косово

Находившиеся внутри здания люди оказали сопротивления, сотрудники полиции применили силу, а потом заменили замки в помещениях, сказано в сообщении.

Также местные жители передавали, что в районе муниципалитета были слышны взрывы и стрельба.

Власти Сербии обвинили представителей частично признанного Косово в намеренной эскалации.

«Приштина пытается силой захватить четыре сербских муниципалитета на севере Косова и Метохии и установить в них албанских представителей на нелегитимных выборах», — заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.