Новошахтинск, Ростовская область, 6 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Сообщения о том, что на полицейских в пригороде Новошахтинска якобы напала диверсионно-разведывательная группа, являются «очередным вбросом дезинформации», сообщили 6 декабря в городской администрации.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Как сообщалось ранее, 6 декабря в одном из пригородов Новошахтинска неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из пулемета. Один из сотрудников полиции получил ранение.

Стрелявший скрылся с места преступления, его ищут. Городские власти призвали жителей укрыться и не пытаться самостоятельно задержать злоумышленника.

Раненый сотрудник полиции находится в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил дело о статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.