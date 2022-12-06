Москва, 6 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Российско-туркменистанский университет могут создать в Туркменистане. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования России.

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Данный вопрос обсуждался на встрече главы Минобрнауки России Валерия Фалькова с министром образования Туркменистана Гурбангулью Атаевой.

По словам Фалькова, в 2022 году ведомство получило письмо с соответствующей инициативой от Туркменистана, в ответ на него российская сторона подготовила концепцию, план мероприятий по реализации данного проекта, а также проект межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности совместного вуза.

«В связи с тем, что в российско-туркменском университете будут реализовываться образовательные программы по российским стандартам, мы направили коллегам перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования», — приводит пресс-служба его слова.

Туркменистан заинтересован в подготовке специалистов медицинского и технического профиля в будущем университете, пояснил российский министр.