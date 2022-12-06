Будапешт, 6 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Венгрии после введения Евросоюзом ограничений на поставки российской нефти наблюдается крайне высокий спрос на бензин. Управляющий директор венгерской нефтегазовой компании MOL Дьердь Бача назвал ситуацию вокруг поставок топлива в страну критической, пишет Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

«Ситуация с поставками топлива в Венгрии критическая, так как спрос вырос, началась паническая скупка, что привело к дефициту», — уточнил он, добавив, что создание условий для увеличения импорта является единственным решением проблемы.

По его словам, MOL пытается больше импортировать продукции с нефтеперерабатывающего завода в Словакии, но компания достигла предела своих логистических возможностей.

«Мы стараемся наверстать упущенное, но почти все наши заправки испытывают нехватку продукции. Около 70 наших заправок, или четвертая часть всей сети, полностью опустошены», — констатировал Бача.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что российская нефть найдёт покупателей на мировых рынках, изменятся лишь логистические цепочки.

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