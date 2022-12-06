В Совфеде рассказали о подготовке к зиме российских военных
Глава комитета Совфеда: российские войска вступают в зиму подготовленными
Москва, 6 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Российские военные вступают в зиму подготовленными, отметил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев по итогам селекторного совещания Министерства обороны России.
«В зиму наши бойцы вступают подготовленными. Министерство обороны России и власти субъектов Российской Федерации обеспечивают их всем необходимым», — отметил Бондарев.
Он напомнил, что постановлением правительство разрешило регионам закупать снаряжение и оборудование для военнослужащих по заявкам Минобороны.
Это товары двойного назначения, беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроника, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов, приборы обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения, автотранспорт и автозапчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарственные препараты и медицинские изделия, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и инструменты, перечислил парламентарий.
«И, конечно, огромную роль в успехах российской армии имеет боевой настрой военнослужащих», — подчеркнул сенатор в телеграм-канале.
Как сообщал ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря вновь подтвердил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты, перспектив проведения переговоров в настоящее время не просматривается.
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