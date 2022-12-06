Москва, 6 декабря, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Российские военные вступают в зиму подготовленными, отметил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев по итогам селекторного совещания Министерства обороны России.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

«В зиму наши бойцы вступают подготовленными. Министерство обороны России и власти субъектов Российской Федерации обеспечивают их всем необходимым», — отметил Бондарев.

Он напомнил, что постановлением правительство разрешило регионам закупать снаряжение и оборудование для военнослужащих по заявкам Минобороны.

Это товары двойного назначения, беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроника, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов, приборы обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения, автотранспорт и автозапчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарственные препараты и медицинские изделия, средства личной гигиены, продовольствие, стройматериалы и инструменты, перечислил парламентарий.

«И, конечно, огромную роль в успехах российской армии имеет боевой настрой военнослужащих», — подчеркнул сенатор в телеграм-канале.

Как сообщал ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря вновь подтвердил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты, перспектив проведения переговоров в настоящее время не просматривается.

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