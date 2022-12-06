Москва, 6 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Страны Европы продолжают наращивать импорт российской продукции, что, в частности, связано с внутренними противоречиями экономики ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила руководитель департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина. Так она прокомментировала информацию о том, что Франция, Португалия и ряд других государств ЕС увеличили закупки российского импорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Экспорт российской продукции за девять месяцев 2022 года в стоимостном выражении увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — отметила она. — Это обеспечило России положительное сальдо торгового баланса по итогам указанного периода. В соответствии с данными Евростата, Россия прочно занимает третью позицию среди импортеров ЕС вслед за Китаем и США. Несмотря на санкции, отмечается уверенное сохранение за Россией позиций лидерства по экспорту вне ЕС в ряде стран, например Болгарии, Франции, Финляндии и др. Отмеченная динамика объема поставок в европейские страны — результат влияния ряда факторов. С одной стороны, значительный рост мировых цен по ряду товаров, а с другой — сохраняющаяся конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке, поддерживаемая активной системой государственного субсидирования экспорта; а также нежелание европейских производителей разрушать устойчивые партнерские отношения и менять технологические и логистические процессы, неизбежно неся дополнительные издержки и финансовые потери».

Кроме того, она отметила, что наращиванию поставок российской продукции также способствуют внутренние противоречия европейской экономики.

«Нарастающая продовольственная инфляция и угроза массового обнищания населения усиливают значимость для ряда европейских стран импорта российской сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в том числе муки, масложировой и соевой продукции», — сказала Васюнина.

В свою очередь доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова констатировала, что поскольку страны ЕС зависят от поставок прежде всего российских энергоресурсов, то в преддверии вступления в силу эмбарго на импорт нефти (которое пока не затрагивает поставок по нефтепроводу «Дружба») и потолка цен на российскую нефть наращивание со стороны европейских компаний закупок для создания резервов было ожидаемым.

«В условиях энергокризиса в Европе закономерно повышается спрос на дизельное топливо и уголь, что также способствовало увеличению объёма импорта из РФ, которая является крупным поставщиком этих товаров, в особенности дизтоплива, — сказала она. — Но одним из главных драйверов роста импорта ЕС из России стали поставки СПГ, спрос на который резко возрос в Европе на фоне серьёзного ограничения и последующего прекращения поставок трубопроводного природного газа по «Северному потоку».

Также, по ее словам, можно отметить нехватку удобрений на европейском рынке из-за снижения импорта из РФ, что ощущается более остро на фоне сложностей в промышленном секторе (увеличение производственной себестоимости из-за повышения цен на газ).

«По цветным металлам импорт ЕС из РФ достаточно стабилен по месяцам, но по чёрным металлам наблюдается серьёзное падение — примерно в три раза начиная с июля. Некоторые эксперты расценивают данный факт как попытку России ограничить возможности европейского ВПК, но фактически эффекта от этого не было, так как недостающие объёмы были замещены поставками из Китая. Аналогичная ситуация с продукцией органической химии. Соответственно, в условиях неопределённости в торговых отношениях с РФ уязвимыми местами для Европы являются импортные поставки из России следующих товаров: природный газ, в том числе СПГ, сырая нефть и дизельное топливо, а также удобрения (но последние скорее в перспективе, в преддверии сельскохозяйственного сезона)», — подытожила Прикладова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Франция в августе нарастила импорт товаров из России в месячном выражении на 25%, до 1,1 млрд евро.