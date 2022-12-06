Лондон, 6 декабря, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Британского короля Карла III закидали яйцами во время его прогулки по городу Лутон неподалёку от Лондона, сообщает телеканал Sky News.

Dan Marsh Карл III

По информации СМИ, полиция задержала 6 декабря мужчину, бросавшего в короля яйца. 74-летний монарх был уведён сотрудниками службы безопасности подальше от собравшейся толпы, но после вернулся к общественности.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент с королём Великобритании за последний месяц. Похожий случай произошёл 9 ноября в городе Йорк.