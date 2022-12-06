Москва, 6 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. По итогам 2022 года с учётом резко возросшего в мире спроса на российскую нефть на фоне новостей о введении эмбарго на нее ожидаемый уровень добычи нефти в России может быть сопоставим с уровнем 2021 года даже в случае, если произойдёт сокращение экспортных поставок в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова. Так она прокомментировала высказывание пресс-секретаря Белого дома о том, что Россия не останется без стимула для продолжения поставок энергоносителей при установлении потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель.

Richard Masoner Добыча нефти

«Ограничения цен и эмбарго означают для России начало периода глобальной трансформации поставок энергоносителей из стран Евросоюза в дружественные страны. По итогам 11 месяцев 2022 года сумма нефтегазовых налоговых поступлений в бюджет России возросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, — сказала она. — Снижение экспорта российской нефти в краткосрочной перспективе приведёт к разбалансировке спроса и предложения на мировом рынке. Это может спровоцировать рост мировых цен на нефть. Иными словами, с нефтью можно ожидать повторения сценария газовых цен, который был спровоцирован сокращением поставок российского трубопроводного газа на фоне санкций. По итогам 2022 года с учётом резко возросшего в мире спроса на российскую нефть на фоне новостей о введении эмбарго на нее ожидаемый уровень добычи нефти в России может быть сопоставим с уровнем 2021 года даже в случае, если произойдёт сокращение экспортных поставок в декабре 2022 года».

В то же время она обратила внимание на то, что статистика по морским перевозкам продемонстрировала эффективную превентивную работу российских нефтяных компаний по диверсификации экспорта нефти и безусловную заинтересованность дружественных стран в глобальном развороте поставок нефтеналивных грузов из России.

«Так, например, в порту Приморск доля поставок в Индию и Египет составила в совокупности 69% от общего объёма экспорта в ноябре 2022 года. В порту Усть-Луга доля поставок российской нефти в ноябре 2022 года в Индию, Турцию и Египет составила 77%. Таким образом, при оптимистичном сценарии, в случае если в декабре 2022 года российские компании смогут распределить экспортные поставки нефти в дружественные и нейтральные страны, совокупный объём добычи нефти в России может даже возрасти в 2022 году на 2% относительно 2021 года», — сказала Сафонова.

В свою очередь доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заметил корреспонденту ИА REGNUM, что Европе всё равно придётся напрямую из России или через страны-посредники приобретать энергоресурсы, но уже по более высокой, спекулятивной цене.

«Скорее всего, Россия разделит свои поставки на Китай, Индию, Иран и Турцию, дав каждой из стран заработать на посредничестве. Европа пока не понимает, что ее ждёт перспектива обнищания, если программа всей энергетики в ЕС не будет пересмотрена», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что России придется согласиться на поставки нефти по 60 долларов за баррель.