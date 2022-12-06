Эр-Рияд, 6 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Пекин и Эр-Риярд подпишут соглашения на сумму более 110 млрд саудовских риалов (свыше $29 млрд). Об этом сообщает саудитская газета Okaz.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Согласно опубликованным данным, в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию лидеры двух стран подпишут более 20 предварительных соглашений, а также документ о стратегическом партнерстве и план гармонизации между долгосрочными программами, такими как «Видение Саудовской Аравии — 2030» и «Один пояс — один путь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию с 7 по 9 декабря.