Москва, 6 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Бывший министр обороны ДНР и доброволец Донбасса Игорь Стрелков сообщил, что ему не дали принять участие в специальной военной операции России на Украине.

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В личном телеграм-канале он рассказал, что вернулся в Москву вечером 5 декабря, а ранее был вычеркнут из списков батальона Народной милиции ДНР.

По его словам, в ДНР не было официальных приказов, касавшихся его службы, в связи с чем незаконно «носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону» в период до конца ноября.

Стрелков отметил, что незаконное зачисление в подразделение вызвало недовольство вышестоящего начальства.

Как сообщало ИА REGNUM, доброволец Донбасса и блогер Игорь Стрелков вернулся в Москву вечером 5 декабря.