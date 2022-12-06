Вашингтон, 6 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В октябре США нарастили импорт из России более чем в два раза по сравнению с сентябрём. Это следует из опубликованных 6 декабря данных американского бюро статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Отмечается, что импорт США из России составил $732 млн в октябре. Это самый высокий показатель за последние пять месяцев. В сентябре эта цифра составляла $332,1 млн, а в мае — $1,126 млрд.

При этом экспорт товаров из США в Россию снизился по сравнению с сентябрём на $10,3 млн — с $90,4 млн до $80,1 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция в августе нарастила импорт товаров из России в месячном выражении на 25%, до €1,1 млрд.