Донецк, 6 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Сотовый оператор «Феникс», который обслуживает абонентов в Донецкой Народной Республике, в ближайшее время намерен полностью перейти на телефонный код российский системы нумерации. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

«На текущий момент абонентские номера «Феникс» обслуживаются параллельно в двух кодах — это +38 071, а также +7949. В ближайшее время планируется полностью перейти на нумерацию, выделенную Российской Федерацией, а именно, на код +7949. Процесс перехода будет проходить поэтапно», — говорится в сообщении.

Жителям пояснили, что в случае некорректной работы мобильного устройства после перехода на российский код, потребуется перезагрузка телефона. Если проблема не будет устранена, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов или колл-центр сотового оператора.

Напомним, в мае 2022 года абоненты «Феникс» получили SMS-рассылки о переходе на российские стандарты мобильной сети.

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