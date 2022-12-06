Москва, 6 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года товарооборот России и Абхазии вырос на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 6 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

«За первые девять месяцев 2022 года товарооборот с Абхазией увеличился на 41,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сказал Новак на 19-м заседании межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.

Он отметил, что Россия оказывает Абхазии масштабную финансовую помощь для обеспечения финансовой стабильности в республике, модернизации инфраструктуры, совершенствования институтов госуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития на 2022–2025 годы.