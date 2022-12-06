Варшава, 6 декабря, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Антироссийская политика Варшавы потерпела поражение, считает автор Myśl Polska Станислав Белень.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России и не оставили места для манёвра. Автор статьи считает, что польские власти допустили ошибку, примерив для страны роль буфера, вынужденного игнорировать свои интересы ради выполнения задач США и Украины.

Он считает, что нет никаких признаков успеха у попыток фрагментировать Россию или поставить её под протекторат западных спецслужб и компаний.

«Пришло время спуститься с облаков на землю», — заключил журналист.