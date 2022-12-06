Курск, 6 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Народная дружина формируется в Курской области, заявки на вступление могут подавать все желающие. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в обращении, опубликованном 6 декабря в его телеграм-канале.

Официальный сайт Администрации Курской Области Роман Старовойт

«Мы не пропустим врага и защитим свой край», — сказал Старовойт.

Добровольцы будут проходить серьёзный отбор в дружину «Патриот», затем им предстоит боевая подготовка. Дружинники будут помогать военным охранять территорию области, отряды будут действовать в каждом районе области, говорится в ролике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о формировании в регионе отрядов территориальной обороны.

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