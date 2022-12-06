Красноярск, 6 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Шестилетний ребёнок пропал из детского сада в Железнодорожном районе Красноярска, на его поиски подняли личный состав полиции. Об этом 6 декабря сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.

Николай Михальченко ИА REGNUM Дети играют в сугробах

Мальчик 2016 года рождения ушёл из прогимназии на Красномосковской улице в 17:50 по местному времени. Он перелез через забор и пропал. Для его поиска организовали группы из участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудников уголовного розыска, разослали ориентировки.

Позднее в ведомстве сообщили, что ребёнка нашли. Его привела в участковый пункт полиции неравнодушная местная жительница.

«Его жизни ничего не угрожает», — сообщили в главке.

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