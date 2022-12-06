Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Одновременный рост заболеваемости COVID-19, гриппом и другими ОРЗ в Петербурге, отмечаемый в последнее время, может привести к параллельному существованию инфекций либо к тому, что грипп возьмет реванш у ковида за два «пропущенных» предыдущих года. В обоих случаях петербуржцам и гостям города специалисты рекомендуют вернуться к ношению защитных масок в общественных местах.

ИА REGNUM Маски

«Маски носить однозначно: и в медучреждениях, и в местах массового скопления людей», — заявил врач-эпидемиолог Клинической больницы Св. Луки Василий Андреев изданию Смольного «Петербургский дневник».

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 20%, COVID-19 — на 28%, однако пока пациенты редко попадают в больницы, справляясь с помощью амбулаторного лечения.

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Особую тревогу у медиков вызывает угроза распространения штамма А H1N1, известного как свиной грипп. В то же время COVID-19, по словам Андреева, снижает свою патогенность и вирулентность на фоне увеличения коллективного иммунитета к нему.

Специалист отмечает, что пик эпидемии гриппа и ОРВИ традиционно наступает в феврале и марте, но в этом сезоне эпидемический подъем начался раньше.

Напомним, обязательный масочный режим был отменен в Петербурге в конце мая 2022 года. При этом власти по-прежнему призывают горожан вакцинироваться от гриппа и COVID-19.