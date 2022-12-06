Москва, 6 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Российско-туркменистанские связи и в дальнейшем будут развиваться на основе принципов учёта интересов друг друга. Об этом 6 декабря сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров отметил, что Туркменистан является близким другом и стратегическим партнёром России.

«Ценим наши гуманитарные связи и бережное отношение в Туркменистане к русскому языку и русской культуре», — отметил Лавров.

Глава МИД России отметил, что с Туркменистаном у России установилось тесное сотрудничество в рамках «каспийской пятёрки» и СНГ, кроме этого укрепляется диалог «Центральная Азия плюс Россия».

«Российско-туркменистанские связи и дальше будут развиваться на основе принципов взаимного уважения, доверия, взаимовыручки и учёта интересов друг друга», — заявил Лавров.

Он выразил уверенность в том, что визит главы МИД Туркменистана послужит продвижению вперёд по всем этим направлениям.