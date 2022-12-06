FT опубликовала перечень санкций, которые войдут в новый пакет Евросоюза
Брюссель, 6 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму более €2,3 млрд будет включён в новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом 6 декабря пишет британская газета Financial Times.
Иван Шилов ИА REGNUM
Евросоюз
Также в очередной пакет санкций войдёт запрет на сотрудничество с российскими компаниями по исследованию рынка и маркетинговыми компаниями.
Кроме того, будет введён запрет на вещание четырёх российских каналов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новый пакет санкций ЕС войдёт запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также запрет на транзакции с тремя российскими банками.