Брюссель, 6 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму более €2,3 млрд будет включён в новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом 6 декабря пишет британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Также в очередной пакет санкций войдёт запрет на сотрудничество с российскими компаниями по исследованию рынка и маркетинговыми компаниями.

Кроме того, будет введён запрет на вещание четырёх российских каналов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новый пакет санкций ЕС войдёт запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также запрет на транзакции с тремя российскими банками.